oltre che dell'Inter, ha parlato a Tuttosport commentando l'esperienza in nerazzurro e il sorteggio Champions delle bianconere contro il Psg.Ho assistito a una grandissima crescita sia della squadra, sia di tutta l’area femminile neroazzurra. Cresciute anche nelle intenzioni di voler raggiungere risultati rilevanti e nella mentalità di proiettarsi a traguardi sempre più ambiziosi. E aver contribuito a questo, per esempio con una continuità prestativa della squadra sempre crescente, mi ha lasciato moltissimo anche a livello personale".Sulla carta sì, è la squadra che ha cambiato meno, aggiungendo poche pedine in alcuni ruoli chiave. Resta la squadra da battere. E, a proposito, complimenti a Manuela Giugliano che ha meritato questa candidatura storica per l’Italia al Pallone d’Oro".Ha cambiato tante individualità e sta cambiando pelle e stile di gioco. Una squadra che non basa più il proprio gioco su un fraseggio corto, ma su giocate dirette e marcatura a uomo a tutto campo. Questo cambiamento presuppone un’ottima organizzazione di squadra, tanti sacrifici e necessita di tempo perché i concetti vengano assimilati. Ma è certamente la novità dell’anno"."Premessa, questo è un format molto complicato e che non fa bene al sistema. Il PSG è avversario di altissimo livello, ma la Juve ha dimostrato di poter affrontare squadre con coefficienti più alti. Sono sicura che sapranno prepararsi al meglio",