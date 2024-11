Lisa Boattin : Oltre ad aver servito l’assist a Bonansea per il momentaneo 1-1 della Juventus contro il Como, la bianconera è stata una delle due giocatrici con più passaggi riusciti sulla ¾ avversria in questa giornata di Serie A (21, meno solo di Le Bihan, 24).

Eva Schatzer : Oltre ad aver segnato uno dei quattro gol della Juventus contro il Como, la bianconera è stata la giocatrice di movimento con più palloni recuperati nella giornata di campionato appena conclusa (11).

Barbara Bonansea : La bianconera, oltre al gol che ha avviato la rimonta della Juventus in casa del Como, è stata una delle due giocatrici che hanno tentato più tiri nella sfida tra piemontesi e lariane (quattro come Caruso) e una delle due che hanno effettuato più tocchi nell'area di rigore avversaria (sette, meno solo di Girelli, nove).

Cristiana Girelli: Oltre ad essere andata a segno nel 4-1 della Juventus sul Como, la bianconera è stata la giocatrice con più tocchi effettuati nell'area di rigore avversaria nella giornata di Serie A appena terminata (nove).

Stando alle statistiche di Opta per la FIGC sono quattro el giocatrici della Juventus Women inserite nella top 11 settimanale. Quindi in seguito alla sfida vinta per 4-1 contro il Como. Di seguito giocatrici e statistiche