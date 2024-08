Juventus Women-Palmeiras, quando si gioca?



Juventus Women-Palmeiras, dove vedere la gara

LaWomen nella notte italiana ha sconfitto il Colo Colo per 4-1 a Louisville in Kentucky, poco dopo ilha sconfitto proprio le padrone di casa del Louisville ai calci di rigore, aggiundicandosi cosi un posto in finale, l'altro è della Juventus Women.La Juventus Women affronterà il Palmeiras in finale di Women's Cup nella notte tra il 13 ed il 14 agosto, alle 20 locali che corrispondono alle 2 di notte in Italia.La sfida tra Juventus Women e Palmeiras sarà visibile in diretta gratuita su Dazn come tutte le altre gare del torneo.