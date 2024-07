Erano da poco passate le 11 ieri mattina quando Alishaarrivava al JMedical per sostenere le visite mediche di rito prima di firmare il contratto che la legherà alaWomen. Nella giornata di ieri però l'ufficialità non è arrivata quindi i tifosi si interrogano su quando possa arrivare. Secondo l'edizione odierna de la Gazzetta dello Sport l'ufficialità di Alisha Lehmann alla Juventus Women potrebbe arrivare nella mattinata di oggi. Alisha ha lasciato il centro medico bianconero dopo la 13 di ieri, non risparmiandosi dallo scattare foto e firmare autografi a tutti i tifosi presenti per darle il benvenuto a Torino. Tra di loro si vedeva addirittura qualcuno con la bandiera della Svizzera: la nazione di Alisha.