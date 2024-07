Quando arriva Alisha Lehmann a Torino

è ufficialmente approdato al Torino e con lui arriverà anche Alisha, sua fidanzata ed ex attaccante dell'Aston Villa Women. Stefano Braghin, direttore sportivo delle Women, sta finalizzando il trasferimento, in attesa delle visite mediche e delle firme. Attualmente, Lehmann è negli Stati Uniti con la Nazionale brasiliana del fidanzato, impegnata in Copa America. La giocatrice svizzera, con 28 milioni di followers, è stata convocata per le qualificazioni agli Europei 2025, anche se la Svizzera parteciperà di diritto come paese ospitante. La Nazionale svizzera giocherà il 12 luglio in Turchia e il 16 luglio contro l'Azerbaijan. Lehmann, sempre titolare nelle recenti partite, ha contribuito con un gol nella vittoria contro l'Ungheria e ha partecipato attivamente alle gare del girone A di Lega B, dove la Svizzera è attualmente in testa con 9 punti.Come riporta Tuttosport, al momento è difficile pronosticare se l'arrivo di Alisha Lehmann a Torino, per le visite mediche e la firma con la Juventus Women, avverrà prima o dopo la finestra delle Nazionali.