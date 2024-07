Saradopo due stagioni in forza al Pomigliano ora è chiamata ad un salto di qualità. Una nuova avventura la aspetta con una nuova destinazione ambiziosa, si tratta del. L'allenatore non sarà più Gian Piero Piovani ora passato all'Inter e noto per le sue abilità nella crescita e nella valorizzazione delle giovani ma ci sarà Gian Loris Rossi sulla panchina neroverde. Il contratto però che lega Sara alla Juventus è in scadenza nel 2025, al momento non ci sono stati dialoghi per il rinnovo anzi, sembra che nelle intenzioni della società ci sia la separazione. Per questo motivo il centrale difensivo potrebbe poi restare in neroverde a titolo definitivo. Si attende l'ufficialità.