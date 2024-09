Juventus Women-PSG, le ultime



Juventus Women-PSG, la probabile formazione



Juventus Women-PSG, dove vedere la gara

L'attesa è finita:La Juventus Women alle 19 ospita ildi Joe Echegini in una sfida che non sarà certamente delle più semplici. La musichetta dell'Europa che conta risuonerà sullo stadio Pozzo-Lamarmora della cittadina piemontese, poi il calcio d'inizio e sarà una di quelle notti (o meglio, serate) che rimarranno nella storia.Il calcio d'inizio sarà alle ore 19.sul sito della Juventus (a partire da 1euro) e sarà una grande occasione per il pubblico biellese di vedere da vicino le giocatrici francesi che nella scorsa stagione hanno raggiunto la semifinale della massima competizione europea.La Juventus Womendi Max Canzi. Peyraud-Magnin in porta, difesa con Viola Calligaris, Martina Lenzini ed Estelle Cascarino, ancoracon ogni probabilità. A centrocampo sugli esterni conferme per Paulina Krumbiegel e Valentina Bergamaschi con al centro Arianna Caruso ed Hanna Bennison. In avanti le sensazioni portano verso il tridente composto da Chiara Beccari, Amali Vangsgaard e Sofia Cantore ma attenzione a Cristiana Girelli in ballottaggio proprio con l'ex PSG.Peyraud-Magnin, Calligaris, Lenzini, Cascarino; Krumbiegel, Caruso, Bennison, Bergamaschi; Beccari, Vangsgaard (Girelli), Cantore.La sfida sarà visibile in diretta sul canale YouTube della Juventus, sul sito ufficiale del club bianconero oppure su Dazn.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui