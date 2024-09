"Ma lasciati andare, segui il tuo cuore arrivando alle stelle, prova a prendere quelle" cantava Irene Grandi ed è esattamente lo specchio della. Le bianconere di Max Canzi che ci hanno creduto, hanno lottato, hanno sognato e alla fine l'hanno reso realtà. Come? Con sudore, sacrificio e soprattutto spirito di unione. Max: "Vincere 4-2 con il PSG?" eppure il risultato finale dei 180 minuti dice che la Juventus Women ha battuto le francesi per 5-2, meglio quindi del più roseo dei sogni e dei pronostici., lo ha detto anche Barbara Bonansea dopo la sfida: "Si respira un'aria nuova ma soprattutto l'amore per la Juventus" che è quello che porta alle grandi imprese. Alle "Notti magiche", quelle che fanno sognare e che creano consapevolezza, quella che dimostra che ad oggi tra quelle stelle che citavamo all'inizio c'è anche la Juventus Women.che ha preparato non una ma due partite perfette. È nell'esultanza di Caruso e Cantore dopo il goal della numero 9 a Biella nella gara di andata., come chi, stava soffocando le emozioni in attesa trepidante del triplice fischio, ma soprattutto: la Juventus Women è ai gironi di Women's Champions League, tra le stelle d'Europa.perchè come ha detto Max Canzi: "non viviamo la qualificazione come un punto di arrivo ma sarà un punto di partenza perchè ora abbiamo la consapevolezza di potercela giocare con chiunque quindi ci divertiremo" e faranno divertire anche chi le guarda.





