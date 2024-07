Juventus Women, dal JMedical, via al primo giorno

Oggi è il 18 luglio, l'inizio di una nuova era verrebbe spontaneo dire, quella targata Max. Prime visite mediche ala partire dalle 8.30 di mattina per coloro che non erano impegnate con le rispettive nazionali. Qualche volto nuovo, qualche vecchia conoscenza del mondo bianconero. Certamente tanta attesa per ciò che sarà. Proprio una settimana fa veniva presentato in conferenza Max Canzi che illustrava le sue nuove idee di calcio. Il nuovo tecnico guiderà il primo allenamento al JTC di Vinovo nella giornata di domenica, quando saranno rientrate anche le nazionali (escluse le francesi). Segui qui sotto con noi la giornata dal JMedical.9.25 - Arrivano insieme, Asia Bragonzi e Lindsey Thomas. Al JMedical, pronte per la nuova stagione.9.20 - Ecco Elsa Pelgander. Poco dopo arriva Sofia Bertucci. Le immagini sono nella gallery dedicata.9.15 - La prima ad arrivare è Paulina Krumbiegel: scorri nella gallery per le immagini dal JMedical.





