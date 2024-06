Juventus Women Primavera, c'è Sandy Iannella: chi è

Marcosarà il prossimo allenatore della Juventus Women Primavera. Un profilo reduce dall'esperienza da primo allenatore in Serie A con il Como Women ora approderà in bianconero dove succederà a Matteo Scarpa dopo la stagione fallimentare della Juventus Women Primavera che non ha raggiunto il traguardo Final Four.Sandyaffiancherà Bruzzano in questa esperienza in qualità di vice del tecnico. Iannella è un profilo di grande esperienza nel calcio femminile. Ha un passato in Serie A Femminile e nella Nazionale Italiana. Recentemente si è dedicata al Beach soccer ma ha proseguito la sua carriera da allenatrice nella formazione Under 19 maschile del Pontedera. Un profilo che sicuramente conosce l'ambiente calcio femminile con il chiaro obiettivo di riportare in alto la formazione bianconera U19.