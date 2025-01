DaInizia, per l’Under 19 femminile bianconera, un 2025 carico di speranze, buone sensazioni e obiettivi. La stagione finora sorride alle ragazze di Mister Bruzzano, prime nel loro girone, e tuttora imbattute (un solo pareggio per loro e 10 vittorie).«Siamo molto soddisfatti di quello che stiamo facendo, sicuramente i risultati parlano, ma devo dire che siamo decisamente contenti anche delle prestazioni: siamo una squadra in crescita. Le ragazze sono state molto brave e non era scontato: i risultati in campo ne sono una conseguenza».Parole e musica di Mister Marco Bruzzano, che analizza con soddisfazione il momento del gruppo e si prepara al ritorno in campo, domenica 12 contro il Como. «La vittoria è nel DNA del club – spiega – Le aspettative sono alte, e quindi si deve affrontare ogni partita per vincerla: le ragazze si sono calate in questo tipo di sistema e siamo contenti, sia del lavoro loro che del nostro, come staff, che si è amalgamato bene col gruppo che era già presente. Questo è qualcosa che le giocatrici percepiscono»IN CAMPO COL SORRISO«Mi piace sottolineare, a livello umano, che la cosa più bella di questa prima parte di stagione è stato ed è vedere le ragazze arrivare al campo ad allenarsi con il sorriso, perché penso sia emblematico di quello che siamo, tutti insieme, riusciti a creare: tutte si sentono coinvolte e lo dimostrano in allenamento. Dal punto di vista tecnico vedo costanti progressi nell’interpretazione del gioco, nel capire cosa fare nei vari momenti della partita».E continua, Bruzzano: «Il nostro obiettivo è valorizzare le ragazze nelle loro abilità: siamo quindi anche molto contenti, per esempio, del passaggio di Azzurra Gallo in Prima Squadra, ma anche nell’esordio di Eleonora Ferraresi in Women’s Champions League. Eventi che confermano il valore del lavoro che si fa col gruppo: siamo felici che le ragazze rispondano così bene quando sono chiamate in causa. Non solo: sono anche conferme di un ottimo rapporto fra il nostro staff e quello della Prima Squadra, che è sempre più stretto».SGUARDO AL FUTURO«Abbiamo fatto una prima parte di stagione che inevitabilmente porta ad alzare le aspettative sul resto del cammino. Non sarà facile ripetersi, perché da un lato ci sono grandi obiettivi da raggiungere, dall’altro si conoscono meglio tutte le avversarie, già affrontate, ma anche loro conoscono noi. Le ragazze sanno che lavoriamo tutti i giorni per fare il massimo e per ripetere quanto visto all’andata: logicamente, il nostro obiettivo è sempre quello di vincere ogni partita ed essere pronti ad affrontare gli ostacoli in arrivo, in primis per continuare un bel processo di crescita, e poi ovviamente è per arrivare fra le prime quattro in classifica e accedere alla fase finale del campionato».