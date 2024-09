Lasi distingue come la squadra con il maggior numero di marcatrici differenti nei cinque principali campionati europei in corso, arrivando a quota 10. Questo dato è significativo, poiché sono almeno tre marcatrici in più rispetto a qualsiasi altra squadra e addirittura sei in più rispetto alla Fiorentina, la loro avversaria di giornata, che ne conta solo quattro. Dopo le prime tre giornate della scorsa Serie A, le bianconere avevano già registrato sei marcatrici differenti, mentre le viola ne contavano cinque. Questo testimonia la profondità e la varietà offensiva del club torinese rispetto alle altre squadre.