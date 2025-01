Prima dell'inizio della partita Juventus Women-Sampdoria, Barbaraè stata celebrata per un traguardo importante: le 200 presenze con la maglia della Juventus. Il direttore sportivo bianconero, Stefano Braghin, le ha consegnato una targa commemorativa per onorare questo significativo traguardo. Bonansea, che è uno dei pilastri della squadra, ha ricevuto il riconoscimento per il suo impegno, la sua dedizione e il suo ruolo fondamentale nella storia recente del club. La sua carriera alla Juventus è stata segnata da numerosi successi e prestazioni eccellenti, e questo premio è una testimonianza del suo valore all’interno del progetto bianconero.