Juventus Women Pelgander, le parole nel post partita

Una grande vittoria della Juventus Women permette alle bianconere di passare. La squadra diha infatti travolto il Verona con il risultato di 4-0 grazie alle reti di. Ai quarti di finale la Juve giocherà contro la Lazio, in un doppio confronto per accedere alle semifinali. Nel post partita è intervenuta anche, alla prima da titolare con la maglia bianconera.'Sono molto felice per essere scesa in campo da titolare per la prima volta in questa stagione e, ovviamente per la vittoria e il passaggio del turno. È un peccato non essere riuscite a segnare nel secondo tempo, ma ci portiamo a casa un risultato positivo maturato nella prima frazione grazie a un avvio fantastico da parte nostra. Personalmente sono molto contenta di avere avuto la possibilità di giocare oggi. Mi alleno sempre al massimo per farmi trovare pronta quando chiamata in causa'