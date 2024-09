ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la vittoria dellacontro il Como: "Sono molto contenta per i due goal ma ancora più felice per i tre punti", il suo commento. "È stata una partita dura, abbiamo avuto qualche difficoltà nel primo tempo ma sono molto felice di quello che è stato il risultato alla fine. Contro il PSG dobbiamo sbagliare di meno in fase difensiva, stiamo concedendo troppi goal. Penso che questa sia la cosa più importante da migliorare. Il mio ambientamento? È una nuova sfida per me e mi sento bene. Mi adatterò sempre di più con il tempo, qui è diverso rispetto alla Germania quindi ci vorrà un po' ma sono molto soddisfatta delle ultime settimane e di aver vinto le prime due partite".