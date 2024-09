DaMister Massimiliano Canzi ha parlato alla vigilia dell'amichevole di prestigio che vedrà la Juventus Women affrontare il Lione in Francia sabato 7 settembre alle ore 17:00.Chiaramente la sfida contro le francesi è stata una delle tematiche affrontate dall'allenatore bianconero che si è soffermato, però, anche sulla vittoria contro il Sassuolo, sull'imminente sorteggio di UWCL – in programma lunedì 9 settembre alle ore 13:00 a Nyon – e sull'ottimo lavoro portato avanti dal Settore Giovanile bianconero in questi anni che ha visto di recente Azzurra Gallo, l'ultima soltanto di un lungo elenco, firmare il suo primo contratto da professionista con il nostro Club.L'ESORDIO IN CAMPIONATO«Quando ottieni tre punti non puoi che essere contento, di conseguenza i gol che abbiamo segnato contro il Sassuolo sono segnali positivi. Le tre reti subite, invece, sono un aspetto sul quale ci siamo concentrati in questi giorni. La settimana, dunque, l'abbiamo trascorsa lavorando su quei dettagli che non hanno funzionato all'esordio in campionato. Le ragazze da questo punto di vista sono strepitose. Hanno una capacità di autoanalisi straordinaria. Ciò che io ho evidenziato nella nostra analisi post gara loro lo avevano già notato e per un allenatore è bello quando questo accade».L'AFFASCINANTE AMICHEVOLE CON L'OL«Il test contro il Lione sarà estremamente stimolante. Questa amichevole sarà fondamentale per noi per testare quanto fatto in allenamento in questa settimana e giocare contro una squadra di alto livello come l'OL ci porterà ad alzare ulteriormente la nostra asticella. Il processo di apprendimento avviene prima quando si ha a che fare con avversarie di alto livello, come l'Olympique Lyonnais. Sicuramente questo confronto ci servirà in vista del Round 2 di Champions League, ma prima della gara di andata di UWCL avremo una sfida impegnativa in campionato contro il Como Women che all'esordio ha vinto contro il Milan. È d'obbligo per noi pensare a una gara alla volta».I SORTEGGI DI UWCL«Che cosa ci dovremo aspettare dal sorteggio? Essendo none nel ranking UEFA ci attenderà un doppio turno complicato, un sorteggio difficile. La partita con il Bayern Monaco, in amichevole, ci ha detto che possiamo giocarcela contro squadre di ottimo valore e la sfida contro il Lione ci servirà per avere ulteriori indicazioni a livello europeo. Sappiamo che in UWCL affronteremo un'avversaria molto tosta, ma sappiamo anche che scenderà in campo la nostra migliore versione».IL SETTORE GIOVANILE: UN FIORE ALL'OCCHIELLO«Per quanto le ragazze escano preparate dal Settore Giovanile il salto con le "grandi" è un salto molto importante. Il passare, dunque, da altre squadre – in Serie B o addirittura in Serie A – è un completamento della propria crescita. Chiaramente se ci fosse la possibilità di avere una Seconda Squadra come ha già il Settore maschile le ragazze potrebbero completare questo percorso di crescita "in casa", ma non essendoci questa possibilità le esperienze fatte in altre squadre in competizioni dove i punti iniziano a pesare è sicuramente fondamentale per loro. Recentemente Azzurra Gallo, una ragazza che ha iniziato il suo percorso in Juventus dall'Under 14, ha firmato il suo primo contratto da professionista e questa è un'ulteriore dimostrazione del fatto che il nostro Settore Giovanile sta lavorando bene».