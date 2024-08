Juventus Women-Palmeiras: le pagelle

La Juventus Women vince il primo trofeo stagionale contro il Palmeiras, a Louisville in Kentucky, grazie alla rete nel primo tempo di Chiara. Queste le nostre pagelle:chiamata ad un'uscita con i piedi dopo pochi istanti di gara. Si supera nella ripresa a tu per tu con Gutierres.esordio da titolare con la maglia bianconera. Ogni tanto qualche piccola sbavatura ma deve ancora entrare al meglio nelle dinamiche bianconere. Dal 80'S.V.fa partire un'azione con un anticipo che scatena un "ooo" dal pubblico. Ogni tanto qualche piccola distrazione, ma è protagonista in positivo certamente. Dal 61'6 Gutierres prova a metterla in difficoltà ma non si fa sorprendere.mette in mezzo un pallone decisamente insidioso nel primo tempo. In avanti si vede meno ma in difesa non si fa sorprendere.colpisce tutti con una diagonale difensiva con cui salva tutto nel corso del primo tempo, si sa, difensivamente ha buone doti. Un jolly decisamente utile per Canzi.recupera tanti, tantissimi palloni, si destreggia bene nella densità del centrocampo nonostante sia la più giovane in campo. Dal 61'6 ordine e geometrie al fianco di Caruso.lotta, difende e fa sporcare i guantoni all'estremo difensore del Palmeiras in due occasioni. Anche oggi capitano.sacrificio forse è la parola giusta per descrivere la sua gara. In fase difensiva si spende molto, anche in fase offensiva è brillante. Entra sempre più nel nuovo ruolo.pronti, via e serve subito un pallone con i giri contati per la velocità di Beccari. Spende tantissimo, si spende tantissimo per la squadra, ancora una buona prova. Dal 61'6 subito una buona occasione ma calcia centrale, poi viene poco cercata.confeziona l'assist per il vantaggio di Chiara Beccari, tiene molti palloni e duetta bene con le compagne. Dal 68'entra e mette pressione alla difesa del Palmeiras, sfortunata colpisce il legno.si costruisce una bella occasione al primo minuto di gara ma non riesce ad andare a segno. Da quel momento si accende e ogni volta che parte fa decisamente paura alle avversarie. Dribbling, velocità, visione di gioco, è la sua gara ma forse è lei quello che serviva alla Juventus. Talento. Dal 80'S.V.la sua Juventus fa paura al Palmeiras ma fa anche divertire chi la osserva. Si vede già il tocco del nuovo tecnico.





