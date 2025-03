Serie A, la Lazio non sfrutta la debacle della Juventus: 1-1 con l'Udinese. Come cambia la classifica e i calendari a confronto

Getty Images

Lanon sfrutta il grave scivolone della Juventus contro l'Atalanta . Solo un pareggio per la squadra biancoceleste nel posticipo di questo lunedì sera contro l'giocato allo stadio Olimpico, un punto che le consente di avvicinarsi ai bianconeri restando però al quinto posto, a una lunghezza di distanza dal quarto. 1-1 il risultato finale del match terminato poco fa, firmato dai goal di Florian Thauvin (al 22') e Alessio Romagnoli (al 32'), che comunque ha visto una certa intensità da parte di entrambe le formazioni che si sono contese la vittoria fino all'ultimo minuto.

Come cambia la classifica dopo Lazio-Udinese

I calendari di Juventus, Lazio e Bologna a confronto

Al momento, come dicevamo, la squadra di Marco Baroni rimane fuori dalla zona Champions League, che proverà ad agguantare domenica nello scontro diretto con ilin programma alle 15.00 allo stadio Dall'Ara. La Juventus scenderà dunque in campo contro la Fiorentina (tre ore dopo) conoscendo già il risultato di questa partita, con il rischio concreto di vedersi scavalcata in classifica da una delle due squadre (scenario che potrà essere evitato solo in caso di pareggio).Ecco perché d'ora in avanti i bianconeri non potranno più permettersi di lasciare punti per strada, considerando che pure i risultati delle avversarie saranno decisivi, in un senso o nell'altro. La Lazio, in tutto ciò, è ancora in piena corsa per l'Europa League, mentre a breve il Bologna dovrà giocarsi la doppia semifinale di Coppa Italia contro l'Empoli, che ai quarti ha sconfitto a sorpresa proprio la Juventus.- Bologna-Lazio- Fiorentina-Juventus- Lazio-Torino- Juventus-Genoa- Venezia-Bologna- Atalanta-Lazio- Roma-Juventus- Bologna-Napoli- Lazio-Roma- Juventus-Lecce- Atalanta-Bologna- Genoa-Lazio- Parma-Juventus- Bologna-Inter- Lazio-Parma- Juventus-Monza- Udinese-Bologna- Empoli-Lazio- Bologna-Juventus- Lazio-Juventus- Milan-Bologna- Inter-Lazio- Juventus-Udinese- Fiorentina-Bologna- Lazio-Lecce- Venezia-Juventus- Bologna-Genoa





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui