Trionfa la Juventus Women a Louisville. Sorrisi per Max Canzi che conquista il primo trofeo in bianconero.



Juventus Women-Palmeiras: la cronaca

Primo tempo



Secondo tempo



Juventus Women-Palmeiras 1-0: il tabellino

Il primo pallone del match è mosso dal Palmeiras. Bastano però tre minuti di gara per la prima grande occasione per la Juventus Women. Imbeccata perfetta di Sofia Cantore per Chiara Beccari che in velocità sorprende la difesa avversaria ma a tu per tu con il portiere si fa respingere la conclusione. Al quarto d’ora di gara il primo corner del Palmeiras, cross che attraversa tutta l’area ma non trova compagne e sfila sul fondo.Dopo 20 minuti è ancora Beccari a provarci: servita in profondità da Kullberg prova a calciare con il mancino, para in due tempi Honegger. Un minuto dopo è ancora la Juventus a impensierire l’estremo difensore del Palmeiras con una conclusione dal limite dell’area di Arianna Caruso, presa sicura del portiere, ma le bianconere continuano ad essere pericolose.Pochi minuti dopo è ancora Chiara Beccari a calciare questa volta da fuori area, conclusione centrale e impegnata ancora una volta Honegger.Viene ammonita Diany Martens al minuto 39, primo cartellino giallo della gara per la giocatrice del Palmeiras.Due minuti di recupero e duplice fischio, bianconere in vantaggio all’intervallo., in campo le stesse 11 del primo tempo. A cinque minuti da inizio ripresa il primo squillo è della Juventus con ancora un’ottima progressione dalla sinistra di Beccari che crossa in mezzo per Vangsgaard anticipata dalla difesa brasiliana.Al minuto 54 viene ammonita la prima giocatrice della Juventus: si tratta di Eva, la più giovane in campo. Quattro minuti dopoAmanda Gutierres si trova a tu per tu con l’estremo difensore della Juventus Women che si oppone salvando il risultato. Dopo un’ora di gioco Max Canzi effettua un: escono Sofia Cantore, Viola Calligaris ed Eva Schatzer per Alisha Lehmann, Sara Gama e Hanna Bennison. Brivido per le bianconere con un cross di Yoreli Rincon che trova una compagna che calcia il volo, a Capelletti battuta la conclusione si stampa sul palo.Al minuto 68: esce Amalie Vangsgaard ed entra Cristiana Girelli.Proprio la numero 10 con una conclusione dall’interno dell’area colpisce la traversa dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo. A dieci minuti dal termine lasciano il campo Chiara Beccari ed Emma Kullberg per Lindsey Thomas e Martina Lenzini. Al triplice fischio la vittoria è della Juventus grazie alla rete di Chiara Beccari nel primo tempo. Bianconere che tornano vittoriose dalla prima spedizione negli Stati Uniti.Marcatrici: 40' Beccari (J)Capelletti; Kullberg (80’ Lenzini), Calligaris (61’ Gama), Boattin; Bergamaschi, Schatzer (61’ Bennison), Caruso, Bonança; Cantore (61’ Lehmann), Vangsgaard (68’ Girelli), Beccari (80’ Thomas). All. Canzi.A disp: Mustafic, Mallardi, Gama, Lehmann, Rosucci, Girelli, Bennison, Bragonzi, Thomas, Pelgander, Krumbiegel, Gallo, Lenzini.Honegger, Calderan, Medeiros, Da Motta, De Lima, Xavier, Gutierres, Oliveira, Do Amaral, Ferreira, Polessi.A disp: Souza, Tapia, Palermo, Carolina, Rincon, Rodriguez, Maldaner, Estevam, Dos Santos, Lopes.