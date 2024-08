Attraverso una nota ufficiale la Juventus ha confermato i numeri di maglia che verranno indossati dalle calciatrici della Juventus Women nella stagione 2024/25. Di seguito il comunicato:"Manca sempre meno all’inizio della stagione 2024/2025 per la Juventus Women, con il gruppo che sotto la guida di mister Massimiliano Canzi è al lavoro per preparare al meglio i tanti impegni che attendono le bianconere nei prossimi mesi.Nel frattempo sono stati ufficializzati i numeri di maglia delle giocatrici presenti in rosa, di seguito l’elenco completo:3 - Gama4 - Kullberg6 - Schatzer7 - Lehmann8 - Rosucci9 - Cantore10 - Girelli11 - Bonansea13 - Boattin14 - Vangsgaard15 - Bennison16 - Peyraud Magnin17 - Bragonzi18 - Beccari19 - Thomas20 - Cascarino21 - Caruso22 - Bergamaschi23 - Salvai24 - Pelgander25 - Calligaris27 - Krumbiegel31 - Capelletti71 - Lenzini"