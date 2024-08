JUVENTUS WOMEN, IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI A LOUISVILLE

Dal sito ufficiale della JuveDopo la prima amichevole vinta per 6-1 lo scorso sabato contro il Servette, laè pronta a cominciare la seconda fase della preparazione verso il via della stagione ufficiale direttamente negli. Dal 9 al 13 agosto infatti le bianconere saranno impegnate a Louisville in Kentucky per il torneoassieme ad altre tre squadre internazionali che si sfideranno nella cornice del Lynn Family Stadium: Racing Louisville FC, Palmeiras Futebol Feminino e Colo Colo Feminino.



- Giovedì 8 agosto alle 20.30 italiane la conferenza stampa di presentazione del torneo (che sarà possibile seguire in diretta sui canali ufficiali della "The Women's Cup") a cui parteciperanno coach Canzi e una giocatrice bianconera;

- Domenica 11 agosto alcune giocatrici del torneo saranno protagoniste al Lynn Family Stadium nella “The Girls Cup” per incontrare i più giovani appassionati di calcio;

- Nel pomeriggio (sera italiana) di lunedì 12 agosto evento presso il museo di Mohammed Ali.

THE WOMEN’S CUP, IL FORMAT



Due le partite che vedranno impegnate le bianconere: il 9 agosto alle 23 italiane (17 locali) la sfida al Colo Colo, il secondo match sarà invece il 13 agosto contro Racing Louisville o Palmeiras; tutte le partite, come detto, si terranno al "Lynn Family" Stadium di Louisville, moderno impianto da oltre 11mila persone di capienza con biglietti disponibili sul sito https://thewomenscup.world/.