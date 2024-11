Juve Women-Milan, la diretta

5' GOAL JUVENTUS, cross insidioso di Lenzini per il taglio di Girelli appoggia in porta

calcio d'inizio

Juve Women-Milan, le formazioni ufficiali

JUVENTUS

Peyraud-Magnin

Kullberg

Cantore

Girelli

Bonansea

Bennison

Thomas

Cascarino

Caruso

Krumbiegel

Lenzini

MILAN

Giuliani

Koivisto

Sorelli

Nadim

Mascarello

Rubio Avila

Stokic

Renzotti

Ijeh

Soffia

Piga

Juve Women-Milan, dove vederla in tv e streaming

La, guidata da Max, si prepara ad affrontare un importante scontro casalingo contro il Milan, in occasione della nona giornata di Serie A femminile. Le bianconere sono determinate a mantenere il primato in classifica e a consolidare il vantaggio sulle inseguitrici, proseguendo il cammino verso il titolo. L’incontro con le rossonere rappresenta un banco di prova significativo, poiché il Milan è una delle squadre più competitive del campionato e darà filo da torcere. La Juventus Women scenderà in campo con la voglia di ottenere una vittoria che confermerebbe la propria superiorità e rafforzerebbe ulteriormente il morale del gruppo in questa stagione di grandi ambizioni.Il match tra le due squadre sarà disponibile su DAZN, visibile tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone attraverso l'app DAZN, oppure direttamente da PC accedendo al servizio tramite browser.