Il tecnico della Juventus Women Max Canzi ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro la Fiorentina. Queste le sue parole riportate dal sito ufficiale della Vecchia Signora:"Siamo riusciti a chiudere un capitolo e ad aprirne subito un altro dopo la sfida infrasettimanale, era importante non prendere gol in un periodo in cui abbiamo subito diverse reti: abbiamo fatto attenzione alla fase difensiva e poi siamo consci della nostra forza e sappiamo che il gol prima o poi riusciamo a trovarlo.Oggi abbiamo dato una dimostrazione del nostro valore e anche di grande compattezza. Ora, dopo l’ultima sfida di UEFA Women’s Champions League, avremo la sosta lunga e ci possiamo godere quanto di buono fatto finora: possiamo dire che siamo “campioni d’inverno”, che è un titolo che lascia il tempo che trova ma ci dà grande fiducia per tutte le sfide che rimangono. Siamo soddisfatti della strada fatta finora in campionato".