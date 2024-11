Hellas Verona-Juventus Women, il commento di Max Canzi

Il tecnico della Juventus Women Max Canzi ha parlato ai canali ufficiali della Vecchia Signora dopo la vittoria per 4-0 sull'Hellas Verona. Le sue parole:"Oggi era importante lo spirito. Dovevamo scendere in campo con la giusta determinazione, con fame, non sottovalutando le nostre avversarie e lo scenario che volevamo si è concretizzato. Sono molto felice per le quattro reti segnate, ma allo stesso tempo sono soddisfatto anche di come abbiamo interpretato la ripresa. È vero, nel secondo parziale non abbiamo segnato, ma la produzione offensiva è stata ottima. Da domani mattina inizieremo a pensare al Milan in modo tale che le ragazze arrivino preparate alla sfida di sabato che chiuderà il girone di andata della prima fase del campionato".