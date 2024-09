Il tecnico della Juventus Women Maxha parlato ai canali ufficiali della Juventus dopo la gara vinta per 6-3 sul Sassuolo. Le sue parole:"Abbiamo fatto un percorso di preparazione in queste cinque settimane, sappiamo che non possiamo essere al top in questo momento però è sicuramente un risultato positivo. Prendiamo di buono il potenziale offensivo, la capacità di far male e il fatto che hanno segnato tutti gli attaccanti, che ci fa molto contenti. Siamo migliorati sotto quell’aspetto, adesso dobbiamo farlo in fase difensiva perché non si può essere soddisfatti quando si subiscono tre gol perché nel 95% dei casi quando prendi tre reti arriva una sconfitta. In alcune situazioni abbiamo avuto poca attenzione. Cercheremo di giocarci il campionato fino alla fine, per noi era importante iniziare bene perché giocavamo contro una squadra che l’anno scorso ha partecipato alla Poule Scudetto, che ha cambiato tanto, che rispettiamo molto e che ha dimostrato di poterci mettere in difficoltà".