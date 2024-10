Juventus Women-Bayern Monaco: le parole di Canzi

Il tecnico della Juventus Women Max Canzi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bayern Monaco in programma domani alle 18.45 allo Stadio Lamarmora Pozzo di Biella. Queste le sue parole:"Giocando cosi tante partite in un periodo breve si deve avere la fortuna di avere una rosa ampia. Permette di utilizzare energie fresche, generalmente il giorno dopo la partita vediamo come stiamo e ripartiamo. Come abbiamo sempre detto pensando una partita alla volta. Sia sotto l'aspetto fischio che quello mentale ma anche quello tattico"."L'approccio di domenica, le gare come quelle che abbiamo vissuto in un contesto come quello dello Stadium, era uno scontro diretto, 33 mila spettatori, hanno dispendio mentale altissimo oltre che fisico. Se non avessimo dovuto giocare una partita di Champions sarei stato preoccupato. Sono certo che le ragazze come hanno dimostrato nell'ultima gara, sono state bravissime a pensare alla partita, lo stesso faranno domani"."Ragazza che l'anno scorso in una squadra come la Samp che ha lottato per mantenere la categoria ha fatto tante presenze, si era avvicinata a questi livelli, si era messa a disposizione questa anno e sta facendo molto bene, la sua carta di identità ci dice che ha ampi margini di miglioramento"."Beccari sta abbastanza bene, non è niente di terribile: ha problemi su una vecchia cicatrice, niente che non le permetta di essere al 100% domani e oggi si è allenata regolarmente. Gama ha avuto problemino al ginocchio domenica quando è entrata, ha fatto indagini strumentali ed è una lieve distorsione che la terrà fuori per qualche giorno"."Non semplice, la realtà è che abbiamo dall'inizio dell'anno lavorato tanto sotto l'aspetto tattico oltre che fisico, quindi abbiamo dei principi forti a livello di gioco, spesso queste partite vengono preparate più in sala video che non in campo. Oggi abbiamo fatto un vero allenamento quindi si prepara in un giorno, molto bello sotto un certo aspetto perché si è sempre sotto gara e preparare la partita credo che sia la cosa più bella e il succo di questo mestiere"."Squadra con individualità forti, fare nomi sarebbe quasi superficiale come atteggiamento, Sono una squadra di altissimo livello, con grandi impianti di gioco. Abbiamo giocato in amichevole, le avevamo già studiate. In amichevole l'abevmao preparata come una partita vera, ufficiale, fanno del possesso palla e delle rotazioni la loro forza principale, oltre che la qualità individuale delle singole, i punti sono gli stessi ma non va dimenticata la forza loro ed il ranking che è frutto di tutto quello che si è fatto in precedenza, le affrontiamo con grandissimo rispetto e senza paura di nessuno. Con il rispetto che si deve ad una squadra e ad un club del livello del Bayern di Monaco"."Ci son servite tantissimo, il torneo negli Stati Uniti ci ha permesso di costruite il gruppo e di mettere in pratica principi, cosi come le amichevoli con Bayern e Lione, ci siamo pesati a livello internazionale. Servito tantissimo a me che arrivavo da un altro ambiente per capire dinamiche e livelli, capire fino a dove potevamo spingere un certo tipo rigioco, quale poteva essere il nostro limite, quelle due amichevoli sono state fondamentali per acquisire consapevolezza. Anche l'amichevole persa a Lione è stata importantissima, abbiamo giocato due tempi diversi, sicuramente è stato utilissimo".