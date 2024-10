Valerenga-Juventus Women, la conferenza stampa di Canzi

Una buona gara della Juventus Women che vince contro il Valerenga nella prima sfida della fase a gironi. Il tecnico bianconero Maxha parlato in conferenza stampa dopo la sfida. Le sue parole:"Sono molto orgoglioso. Il punto di oggi non sono le occasioni concesse o quello che abbiamo creato, ma quando abbiamo sofferto tutti insieme, siamo stati veramente squadra"."Per Sofia parlano i numeri in questo momento, ho poco da dire: segna e si sacrifica, è uscita Beccari che stava marcando un centrocampista loro e lo ha fatto lei quindi c'è poco da dire".