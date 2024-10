Juventus Women-Roma, la conferenza stampa di Max Canzi

La Juventus Women ha vinto per 2-1 all'Allianz Stadium nella sfida contro la Roma. Queste le parole del tecnico in conferenza stampa dopo la sfida:"Le impressioni sono sensazioni ed emozioni che ti porti dietro per tutta la vita. Inutile girarci intorno. Per chi come me arriva dalla seconda categoria un contesto come quello di oggi sono indimenticabili le emozioni. Le ragazze hanno risposto bene, sono partite forte dal primo minuto, la chiave era come abbiamo affrontato la partita. Il rischio era farsi travolgere da ciò che non era calcio. La mia paura era che ci si dimenticasse di scendere in campo per giocare la partita. Oggi sono state brave a non farsi fuorviare da ciò che non era calcio"."Mi sono reso conto del potenziale che avevo a disposizione, la scelta delle giocatrici è merito del club che negli anni hanno scelto giocatrici brave. Quello che io posso fare è creare situazioni tattiche per metterle nelle condizioni di fare il meglio. Sapevo ci fosse qualità, sulla fase di non possesso è il lavoro dello staff tecnico. Abbiamo lavorato tanto su quello e continuiamo a lavorare su quello non disdegnando la fase offensiva"."Non hanno mai mollato, siamo stati padroni del campo in alcuni momenti. Loro hanno qualità ed esperienza, confermo che avendo vinto due campionati sono la squadra di riferimento, poi la classifica ora dice che tra noi e la Roma ci sono delle squadre in mezzo"."Usciamo con consapevolezza che già si stava rinforzando, c'è non tanto per il risultato quanto per capacita di isolarsi da ciò che avevo intorno, vi assicuro che questi ultimi giorni, abbiamo fatto una partita importante mercoledì, il rischio di concentrarsi su ciò che non nera calcio era altissimo. Vedere questo mi fa ben sperare che siamo sulla strada giusta per un percorso importante"."Ho cercato di fare ciò che ho sempre fatto con grande passione. Devo dire che le ragazze dal primo giorno si sono dimostrate aperte e disponibili a qualsiasi tipo di cambiamento che stavamo proponendo, poi i risultati aiutano. Il torneo pre campionato negli USA ci ha dato consapevolezza poi una partita dopo l'altra giocare tanto ci permette di migliorare ulteriormente autostima e consapevolezza consci che i momenti difficili arriveranno, li hanno tutte le squadre, la differenza la fa poi come vengono affrontati e gestiti"."Mi fa piacere questa domanda, non amo parlare dei singoli perché non è buona norma. L'ho detto a lei dopo la gara: ha fatto una partita imperiale cosi come Cascarino. Dietro sono state brave, anche Lenzini. Le ragazze stanno acquisendo piacere nel difendere ed è strepitoso. Tutte, anche Sara Gama che è entrata"."Eva sta crescendo, ha ancora margini, molto applicata. Penso che andare a giocare fuori l'anno scorso le abbia fatto bene, è tornata pronta per ruotare con le titolari a centrocampo, la considero una titolare come Caruso e Bennison, stiamo aspettando che rientri a tempo pieno Rosucci. Sono molto contento, ha avuto sia con la Fiorentina che oggi avversarie di altissimo livello. Oggi ha giocato in marcatura a uomo su Giugliano che mi risulta essere la prima candidata italiana al pallone d'oro, credo le abbia reso difficile la vita oggi, anche in fase offensiva ha fatto molto bene. È 2005 ma credo abbia grandi margini di miglioramento"."Noi partiamo sempre per vincere, a volte potenzialmente ci possono rubare l'idea (ride ndr). Non partiamo mai battuti ma abbiamo davanti una squadra di livello altissimo. Al di là della sconfitta di ieri in campionato ma è una squadra di altissimo livello ed era in prima fascia quindi sicuramente sono loro la squadra da battere, cercheremo di fare il meglio possibile. Ancora una volta giochiamo una partita con un giorno di recupero in meno rispetto agli avversari, credo sia la terza volta consecutiva, non mi piace trovare alibi ma due giorni di recupero invece che tre non è sempre semplice. Da domani mattina inizieremo a lavorare e mettere su una formazione competitiva per la partita di mercoledì".