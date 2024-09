Max Canzi dopo la Fiorentina: parole

Il tecnico della Juventus Women Max Canzi ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro la Fiorentina vinta per 4-0. Le sue parole:- "Gli altri hanno fatto meno punti di noi (ride ndr). Giochiamo partita per partita quindi come avevo avuto occasione di dire abbiamo iniziato da poco e stiamo diventando squadra, siamo in una fase dove ci va tutto bene, arriveranno momenti difficili e li affronteremo per il momento ci prendiamo questi punti. Vittoria da grande squadra? Sotto un certo aspetto sì, abbiamo gestito bene il primo tempo e mi sono arrivato all'intervallo perchè abbiamo concesso due o tre occasioni da errori nostri. Sappiamo poi di avere qualità e potenza fisica per fare la nostra gara. Non era pensabile sottovalutare una partita come questa dopo la sbornia di felicità post Parigi ma oggi era una partita talmente importante che non poteva essere sottovalutata. Non si deve sottovalutare nessuno. Rispetto molto la Fiorentina ed il suo mister che reputo ottimo, loro sono una grande squadra ma noi dobbiamo pensare partita dopo partita"."Non è stato un brutto primo tempo, tre situazioni pericolose in tre regali nostri. Tre palle in palleggio in uscita, regalate a loro. Oltre a quello non abbiamo concesso nulla e abbiamo preso un palo se non ricordo male, un primo tempo buono ma nel secondo tempo siamo venuti fuori, non voglio essere noioso ma ringrazio i miei collaboratori per le condizioni della squadra, è sotto gli occhi di tutti che abbiamo corsa e gamba e le ragazze hanno voglia di fare fatica, abbiamo a disposizione grandi cambi e grandi alternative. Ho sempre in panchina giocatrici che meritano di giocare, ma più di undici non posso farne giocare"."Amalie è una grande giocatrice ed un'ottima ragazza, capisce momenti e situazioni ed ha fatto una grandissima partita. Il suo goal valeva il prezzo del biglietto da solo"."Un girone molto difficile, come sarebbe stato con qualsiasi altra squadra sorteggiata. Sapevamo di essere in terza fascia quindi di avere davanti squadre di blasone ed altissimo livello che arriva prima della loro qualità che poi c'è. Saranno bellissime partite, stimolanti. Non dimentichiamoci che il Valerenga è una squadra di altissimo livello perchè ha undici punti di vantaggio in campionato. Niente va sottovalutato. Tutti mi chiedono della Champions ma noi dobbiamo incontrare la Sampdoria che è difficilissima. Siamo la capolista e saranno tutte partite complicate".