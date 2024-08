Il tecnico della Juventus Women Maxha parlato ai canali ufficiali della Juventus dopo lo 0-0 contro il Bayern Monaco. Le sue parole:"La prima parte del primo tempo l'abbiamo giocata meglio noi, poi loro sono venute fuori con il passare dei minuti. Nella seconda frazione siamo andati un po' in difficoltà, ma ce lo aspettavamo perchè abbiamo cambiato tutta la squadra dopo un'ora di gioco e non subito in apertura di ripresa e trovare subito il ritmo partita contro avversarie che erano già in campo da un po' di minuti non era semplice, ma le ragazze si sono comportate bene. Stiamo lavorando per essere pronti per l'inizio della stagione. Sicuramente chi ha giocato di più oggi giocherà meno nella prossima amichevole. Torniamo in Italia consapevoli del nostro valore, senza avere subito gol contro una squadra importante come il Bayern Monaco e questo è un aspetto importante".