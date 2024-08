Il tecnico della Juventus Women Maxha parlato ai canali ufficiali della società bianconera verso l'amichevole con il Bayern Monaco. Le sue parole:"Per noi è stato un momento molto importante: siamo una squadra nuova e vivere un’esperienza del genere è fondamentale per la costruzione del gruppo. Inoltre abbiamo giocato contro squadre in forma, nel pieno della loro stagione: se avessimo preso sottogamba l’impegno avremmo fatto brutta figura, invece le ragazze sono state bravissime. E’ stata anche una bella occasione per affrontare squadre non europee, ci ha permesso di pesare il nostro livello internazionale in un torneo importante. Ci ha fatto piacere che i nostri avversari fossero stupiti del fatto che lavoravamo insieme “solo” da un paio di settimane"."Stiamo avvicinandoci a quello che vogliamo essere: manca poco, una decina di giorni all’inizio della Serie A, siamo a buon punto ma raggiungeremo il top a stagione iniziata, perché per fare una grande annata non bisogna essere al massimo all’inizio. Dal punto di vista calcistico, stiamo lavorando moltissimo sulla fase di non possesso, e le ragazze stanno affrontando bene quella che per loro è una novità come mentalità di gioco; ovviamente si lavora anche sul nostro potenziale offensivo, che è altissimo, e che ci deve portare a concretizzare le palle gol che creiamo"."Adesso abbiamo due test prima dell’inizio del campionato, a cominciare da quello contro il Bayern, grande squadra, Campione di Germania: una di quelle partite difficilissime, che fa piacere giocare. Mi aspetto da queste amichevoli che si prosegua sulla strada dell’impegno e dell’applicazione, perché sono opportunità per le ragazze per dare il massimo in vista della stagione, e infatti in queste partite giocheranno tutte. Detto questo, sarà molto difficile individuare durante l’anno una formazione titolare, perché la rosa è di livello altissimo e speriamo che gli impegni siano tanti: noi abbiamo almeno 17/18 titolari".- "Abbiamo avuto in queste settimane la visita prima dell’Amministratore Delegato e poi del Presidente: sono momenti importanti, per noi e per lo staff, che ci fanno capire che il Club tiene a noi e punta molto sul settore femminile, come parte integrante del progetto. E quindi li ringraziamo di questa presenza, un bel modo di iniziare la stagione".