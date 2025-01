Juventus Women, Max Canzi a Sky: 'Coppa Italia che vale come il campionato' poi spiega la scelta di Brighton

Getty Images



Juventus Women-Lazio, parla Canzi

Il tecnico della Juventus Women Max Canzi ha parlato ai microfoni di Sky prima della sfida di Coppa Italia contro la Lazio. Queste le sue parole:"Ho la fortuna di avere una rosa molto ampia a disposizione, di altissimo livello, mi permette di ruotare le giocatrici e di dare la stessa importanza alle competizioni che per noi sono entrambe importantissime"."La Coppa Italia è importantissima perchè ci mancano da tanto dei trofei in bacheca quindi vale come il campionato"."Sono una delle squadre che ci ha messo più in difficoltà, le abbiamo risolte entrambe nel finale e con colpi individuali, le temiamo e rispettiamo. Sappiamo di affrontare una squadra organizzata molto bene".

"Martina è molto evoluta può ricoprire più ruoli. Rientra da un infortuno lunghissimo e sta recuperando la condizione. Abi arriva dal college, è una giocatrice di alto livello, un mediano forte fisicamente e muscolarmente, ha un'ottima tecnica. Non pensavo di schierarla cosi velocemente ma per una serie di problemi che abbiamo avuto abbiamo accelerato i tempi, siamo curiosi di vedere come si comporterà".