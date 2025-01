Chi è Mathilde Harviken? Il nuovo nome per la Juventus Women

Gli infortuni di Sara, Ceciliaed Estellehanno spinto laa muoversi sul calciomercato in entrata alla ricerca di un difensore, dopo il colpo che porta a Torino dall'America la centrocampista Abi Brighton, attesa nel capoluogo piemontese nei prossimi giorni. Un lavoro certosino quello della dirigenza bianconera alla ricerca del miglior profilo per sopperire alle mancanze del reparto difensivo che ha perso tre giocatrici chiave. Dopo un lungo lavoro ecco che la scelta sembra essere ricaduta, come appreso dalla nostra redazione sudelLa giocatrice è un, veste la maglia della sua nazionale, la Norvegia. Usa molto bene sia il piede destro che il mancino, gioca sia sul centro destra che sul centro sinistra. L'abbiamo già vista all'opera con lacontro la Nazionale italiana di Andrea Soncin. Una buona struttura fisica complici idi altezza. Ha attirato su di sè gli occhi anche di altre big del calcio femminile europeo, fino a dimostrare apertura alla Juventus Women. Negli scorsi giorni è stata ospite a Vinovo a visitare le strutture bianconere, manca pochissimo alla chiusura dell'affare che potrebbe arrivare già nelle prossime ore, ultimi dettagli da limare. Si tratta di un rinforzo importante e di livello per la rosa bianconera, ma soprattutto di prospettiva.





