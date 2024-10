Juventus Women-Bayern Monaco, la conferenza di Rosucci

La centrocampista della Juventus Women Martinaha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Women's Champions League delle bianconere che domani affronteranno il Bayern Monaco. Le sue parole:"Sono gare che si preparano con convinzione, mentalità e consapevolezza che se oggi siamo qui ce lo siamo meritato e abbiamo le carte in regola per giocarcela. Loro sono molto forti ma come stiamo facendo pensiamo a noi e domani faremo cosi"."Con lo staff tecnico, atletico e fisioterapico aggiungiamo goccia dopo goccia ogni giorno. Mi sento sempre meglio, non sono ancora al top ma ogni giorno che passa sto meglio"."La favorita è il Bayern. L'obiettivo è lo stesso, loro però guardando il ranking sono favorite"."La Juventus deve ambire alle top europee, ci siamo meritate di battere il PSG arrivato in semifinale di Champions, non avviene a caso, siamo forti, lo staff ci mette a disposizione tutto per dare il meglio. Con coraggio e consapevolezza possiamo giocarcela con tutte. Stiamo dimostrando di potercela meritare"."Un gruppo di giocatrici che vuole stare qua, che crede di stare qua con qualità e applicazione, non faccio un nome, toglierei qualcosa a qualcuna. La società ha fatto un ottimo lavoro, tutte stanno contribuendo a ottenere questi risultati"."Dieci anni fa giocavo la prima partita in Champions, ho fatto molta esperienza negli anni, ho avuto infortuni che mi hanno tenuta lontano dal campo per diversi mesi, sono sempre riuscita a farcela, questa volta è stato più difficile ma essere qui ed aver esordito in Champions, essere parte di questa squadra per me significa tanto, tutta la sofferenza ed il lavoro vengono ripagati e per me entrare a Vinovo è un nuovo inizio, essere qui è un privilegio e inizia una nuova pagina ogni giorno".