Conferenza stampa Martina Rosucci

La centrocampista della Juventus Women Martinaha parlato in conferenza stampa dopo il 4-0 sulla Fiorentina. Le sue parole:"La regina di Torino mi fa sempre vergognare molto ma i tifosi sono davvero carini. Mi sono sempre stati vicini, mi hanno dedicato cori ed aspettata. Oggi lo vedo come un miracolo, lo era già rientrare, segnare non lo aspettavo. C'era mio papà gli avevo detto di non venire perchè non avrei giocato secondo me e infatti sono corsa ad abbracciarlo".- "Inizio a stare bene, abbiamo lavorato tantissimo da quando abbiamo iniziato. Ho lavorato tanto e sofferto tanto perché mi alleno con giocatrici fortissime, stare ai loro ritmi non era facile ma lo staff mi sta gestendo bene, da Lione in poi è stato un incrementare di minuti ed ora inizio a sentirmi bene"."L'immagine delle ragazze che entrano in campo e l'immagine di Vangsgaard che mi passa la palla davanti alla porta è l'immagine di ciò che siamo questa stagione. Giocatrici per cui la Juventus è la prima scelta, anche lo staff, sta mettendo tutto. Una squadra che vuole lottare per questa maglia e questa maglia deve essere la prima scelta se la si vuole indossare e questa deve essere la differenza".