“Non credo ci sia cosa più bella della #Juventus”



Eleonora Ferraresi, attaccante classe 2007 e Marta Zamboni attaccante classe 2006 della Juventus Women U19 raccontano la loro stagione



@MirianaCardin pic.twitter.com/tbCmA5ZywU — ilBiancoNero (@ilbianconerocom) January 13, 2025



Juventus Women, parla Marta Zamboni

L'attaccante classe 2006 della Juventus Women Primavera Martaha parlato ai nostri microfoni. Le sue parole:“Io sto molto bene e sono molto contenta della squadra, abbiamo fatto una prima parte di stagione molto bella, è stata una sorpresa anche per noi non ce lo aspettavamo. Siamo soddisfatte e speriamo di fare bene anche nella seconda parte di stagione”.“C’è tanto bisogno di supporto sia dalla famiglia che dagli amici che sono fondamentali. Ci sono però dei momenti in cui sei solo tu contro i tuoi problemi e le tue difficoltà ma è una cosa che passa, ti rende più forte. Ad Ari (Gallina ndr) ho detto che c’è bisogno degli amici e di non preoccuparsi a chiedere e di affrontare tutto con il sorriso che è la cosa più importante”.“Un onore. Ad indossarla non ci si abitua mai anche quando la vedi prima di indossarla sembra sempre la prima volta. Mi fa pensare ai giocatori che l’hanno indossata prima di me”.“Ci si pensa ma non lo si dice, c’è scaramanzia ma è un obiettivo. Si cerca di fare il massimo in ogni partita ma non vogliamo parlare di Scudetto”.“Guardo la gente con cui sono cresciuta, Eva (Schatzer ndr) e Chiara Beccari sono ragazze con cui ho giocato qui in primavera e sono un’ispirazione perchè giovani e già lì. Le veterane poi chiaramente sono fonte di ispirazione”.