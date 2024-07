Juventus Women, giorno due, i video degli arrivi

Valentina #Bergamaschi prime visite con la #JuventusWomen e anche prime foto con i tifosi @ilbianconerocom pic.twitter.com/09oGCoUcoN — Miriana Cardinale (@MirianaCardin) July 20, 2024

Oggi è il secondo giorno di visite mediche per le giocatrici della, poi sarà tutto pronto e domani inizierà ufficialmente la nuova era targata Max. Manca quindi sempre meno a questo nuovo inizio, a questa nuova avventura. In programma poi la prima amichevole del nuovo ciclo il prossimo 3 agosto in Valle D'Aosta per osservare i primi cambiamenti e progressi di questa nuova Juventus Women. Cresce l'attesa al JMedical tra volti nuovi e volti noti che si susseguono nella seconda giornata di arrivi. A questo punto all'appello mancheranno soltanto le francesi Estelle Cascarino e Pauline Peyraud-Magnin impegnate con la Francia alle Olimpiadi. Segui la giornata con noi.Per chiudere la "sfilata", ecco Barbara Bonansea e Cristiana GirelliAl JMedical anche Cecilia SalvaiEd ecco la new entry Valentina Bergamaschi, al suo primo "bagno di folla" bianconeroC'è anche Lisa BoattinOra è il momento di Arianna Caruso, Viola Calligaris e Sofia CantoreC'è anche Martina Lenzini- Eccola, è arrivata Chiara Beccari, attaccante classe 2004 al rientro dai prestiti a Como Women e Sassuolo ma soprattutto reduce dal suo primo gol in azzurro. Con lei anche Eva Schatzer.





