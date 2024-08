Il difensore dellaWomen Lisaha parlato ai canali ufficiali della società bianconera dopo il pareggio a reti inviolate contro il Bayern Monaco. Le sue parole:"Sicuramente questa partita è stata la dimostrazione di quanto abbiamo lavorato bene nella pre-season. Ci siamo allenate bene, si sta formando una bella squadra e, di conseguenza, anche un bel gruppo. Siamo soddisfatte per questo pareggio perchè significa che possiamo giocarcela anche con il Bayern Monaco, una squadra molto forte. Siamo sulla buona strada e non vediamo l'ora di iniziare la stagione, di giocare le partite che contano, quelle con punti in palio. Speriamo, ovviamente, di iniziare con il piede giusto. Ora avremo ancora un'amichevole prima della trasferta contro il Sassuolo e la sfrutteremo al meglio per arrivare pronte al primo appuntamento ufficiale di questa stagione".