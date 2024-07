DaDopo aver messo nero su bianco il suo trasferimento alla Juventus Women, Hanna ha parlato per la prima volta da bianconera.«Sono molto contenta di essere qui e di entrare a fare parte di questo fantastico Club», ha dichiarato la centrocampista svedese, classe 2002. «Non vedo l'ora di iniziare gli allenamenti e di conoscere tutto lo staff e le mie nuove compagne di squadra».Hanna è arrivata alla Juventus dall'Everton, squadra inglese in cui si trovava dal 2021 e si è trasferita in Italia per vivere una nuova e stimolante esperienza calcistica.«Volevo qualcosa di diverso da quello che ho sperimentato in Inghilterra e penso che lo stile di gioco, soprattutto qui alla Juventus, ma in generale in Italia, sia un po' diverso: più possesso, più desiderio di avere la palla tra i piedi, e questo è ciò che mi piace del calcio. Ritengo che la Juventus sia la squadra ideale in cui crescere e diventare una giocatrice migliore, di conseguenza sono davvero entusiasta della mia scelta».La ventunenne scandinava non vede l'ora di iniziare ufficialmente questa nuova avventura e ha parlato anche degli aspetti sui quali vorrebbe ancora crescere.«Direi soprattutto sulle mie caratteristiche offensive, perché è lì che penso di avere ancora ampi margini di miglioramento: passaggi, rifiniture e conclusioni in porta. Ovviamente anche sulla fase difensiva dovrò lavorare molto. L'obiettivo è quello di diventare una calciatrice completa. Spero di poter giocare un buon calcio, di essere un aiuto per la squadra in termini realizzativi, ma non solo».Prima di concludere, Hanna ha rivelato i suoi obiettivi personali che spera di raggiungere con la Juventus.«Qui, alla Juventus, vorrei crescere come giocatrice e anche come donna ovviamente. Cercherò di essere la migliore versione di me stessa. Darò tutto per questa maglia, a partire dagli allenamenti».