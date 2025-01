Juventus Women, le parole di Schatzer dopo il rinnovo

Getty Images

Da Juventus.com:«Sono molto felice per la fiducia che mi ha dato la società: è qualcosa che percepisco dal primo giorno qui e che mi viene ulteriormente dimostrato da questo rinnovo».Parole di Eva Schatzer al momento del prolungamento del suo contratto fino al 2028.«Juventus per me è famiglia, questo è un ambiente che ti protegge e ti permette di crescere, non solo come giocatrice, ma anche come persona, quindi non vedo l'ora di affrontare i prossimi anni qui insieme a tutte le mie compagne e lo staff».UN PERCORSO CHE PARTE DA LONTANO

«Sono arrivata qui molto giovane, avevo solo 15 anni: ero tesa, perché per me era tutto nuovo, avevo un grande punto interrogativo davanti e sapevo che andavo a giocare in una grande società. Fin dai primi giorni, però, ho capito che qui tutto è organizzato benissimo, e questo ha tranquillizzato sia me che la mia famiglia: è importante crescere e lavorare in un ambiente che si preoccupa di te e al contempo ti dà le giuste regole: la Juve ha fatto questo e mi ha dato anche il tempo necessario per essere sempre più pronta per tutti i miei step».«VOGLIO CONTINUARE COSI’»«Dal futuro mi aspetto di proseguire in questo percorso di crescita, di sfruttare al meglio le opportunità che la Juventus mi dà, perché so che finora sto facendo bene ma sono cosciente che si possa e si debba sempre migliorare, in un ambiente come questo in cui ci si può sempre esprimere al meglio e si può continuamente imparare».