Le convocate della Juventus Women in Nazionale

CANADA – 1 giocatrice (Proulx): due amichevoli a Pinatar – in Spagna – per la Nazionale canadese, rispettivamente con Islanda e Corea del Sud.

DANIMARCA – 1 giocatrice (Vangsgaard): un solo impegno amichevole per la Nazionale danese che, sempre in Spagna e nello specifico a Murcia, affronta l'Islanda.

FRANCIA – 2 giocatrici (Peyraud-Magnin, Cascarino): due amichevoli in programma per la Nazionale transalpina, rispettivamente con la Nigeria, ad Angers, e con la Spagna a Nizza.

ITALIA - 9 giocatrici (Beccari, Bergamaschi, Boattin, Bonansea, Cantore, Caruso, Lenzini, Schatzer): un solo test amichevole per le ragazze del C.T. Soncin che affrontano a Bochum la Germania.

SVEZIA - 2 giocatrici (Bennison, Kullberg): come nel corso della precedente sosta, per la Nazionale svedese sono in programma altre due gare ufficiali. Gare, quelle che affronteranno le scandinave, che saranno valide per il secondo turno degli spareggi per i prossimi Europei. L'avversaria sarà la Serbia e il confronto inizierà proprio in terra serba per chiudersi, poi, in Svezia e nello specifico a Stoccolma.

SVIZZERA – 2 giocatrici (Calligaris, Lehmann): Zurigo e a Sheffield saranno le due città che vedranno in azione, in amichevole, le elvetiche ripsettivamente con Germania e Inghilterra.

ITALIA U19 – 7 giocatrici (Cocino, Ferraresi, Gallo, Gallina, Mustafic, Tosello, Zamboni): tre gare da disputare in terra polacca per la Nazionale azzurra Under 19 in occasione del Round 1 di qualificazione all'Europeo di categoria: Polonia, appunto, Inghilterra e Turchia le avversarie.

SVEZIA U19 - 1 giocatrice (Pelgander): stessi impegni dell'Italia Under 19 anche per la Svezia Under 19, ma con avversarie diverse. La Nazionale scandinava se la vedrà, in terra ungherese, proprio con l'Ungheria e poi con la Scozia e l'Olanda.

