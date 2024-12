Juventus Women-Lazio, parla Sofia Cantore

L'attaccante della Juventus Women Sofia Cantore ha parlato in conferenza stampa dopo la sfida contro la Lazio. Le sue parole:"In realtà non so a cosa sia dovuto ma sotto porta mi sento più fredda e riesco ad essere decisiva quindi sono contenta. Non saprei dire cosa sia cambiato come dico sempre ma sono più tranquilla, cerco di divertirmi e in quelle occasioni non pensi tanto, è questione di istinto. Abbiamo vinto e pensiamo alla prossima"."Sapevamo che comunque oggi andavamo a giocare una partita molto difficile, la Lazio ha meno punti di quelli che dovrebbe avere per gioco e qualità. Giocano come noi, aggressive e trovano bene le giocate di prima, penso che abbiamo avuto due cali di tensione uno nel primo tempo e poi nel secondo tempo e quando cali il livello è alto quindi ti fanno male, non possiamo sbagliare l'atteggiamento in nessun momento della partita".