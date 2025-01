Juventus Women-Lazio 2-3, le PAGELLE: Proulx da incubo ma Kullberg regala le semifinali

Getty Images



Juventus Women-Lazio, le pagelle

Sfida di Coppa Italia per la Juventus Women che a Biella ospita la Lazio. Dopo il 3-0 della Lazio le bianconere ribaltano il risultato portando a casa un 3-2 che vale le semifinali di Coppa Italia. Queste le nostre pagelle:no, no e no. Sicurezze? Nessuna, su tutti e tre i goal può (e deve) fare di più.la più attenta del reparto arretrato. Anche quando è ultimo uomo ha personalità.scivola quando proprio non deve, Piemonte le si gira con troppa facilità. Buio totale.sul suo piede l'occasione di evitare i supplementari, ma calcia malissimo.

di rientro dall'influenza non è ancora evidentemente al meglio. In area di rigore è un rapace però, regala le semifinali.I cross più "pericolosi" arrivano dai suoi piedi, e anche la reazione di grinta.con poche idee e decisamente confuse. Ha smarrito la bussola. Il cross del goal che riaccende le speranze è suo.qualche tackle (ciò che in America le veniva meglio) ma niente di più.da quando è a Torino la sua peggior prestazione. Soffre Oliviero tantissimo.l'unica a provarci nel buio più totale, la Juve di affida ai suoi guizzi.Così proprio no. Non ingrana ed alla fine esce.neanche lei riesce a brillare.provata punta nello scacchiere di Max Canzi, pochissimi palloni e tanti calci ricevuti e uscendo dal nervoso ne da uno ad una bottiglietta.quanto lotta spalle alla porta, un bel colpo di testa che fa rumoreggiare lo stadio, sul rigore si fa ipnotizzare.Ha due belle occasioni ma le spreca malamente.la risolleva con i suoi guizzi e si procura il rigore che evita i supplementari.FIU. Un primo tempo tempo in totale balia della Lazio, poi si risolleva con i cambi.





