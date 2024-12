Juventus Women-Lazio, le pagelle

La Juventus Women allo stadio Lamarmora Pozzo di Biella ospita la Lazio e vince per 3-2 con le reti di Cantore, Girelli e Bonansea a cui rispondono Le Bihan e Visentin. Queste le nostre pagelle:nel primo tempo è brava a chiudere lo specchio in più occasioni. Una sbavatura sul goal di Le Bihan e chiede scusa alle compagne, poi si fa mettere a sedere con troppa facilità da Visentin.propositiva in fase di costruzione. Una buonissima gara tra chiusure e costruzioni.un avvio non semplice con qualche errore ma lentamente sale in cattedra. Una gara discreta.dove sei finita Lisa? Un avvio confusionario dove fa tremare il pubblico di fede bianconera favorendo Zanoli a tu per tu con PPM, poi migliora ma alla fine si fa sorprendere da Visentin che taglia alle sue spalle per il 2-2, così non va.corre, ma non basta, poco cercata e perde qualche pallone di troppo.sì, ma manca qualcosa. Ci prova ma calcia alto, scuote la squadra ma da lei ci si aspetta sempre tanto e oggi forse qualcosa in più.un'altra partita giocata su altissimi livelli, conquista palloni e vede gioco, crescita costante. Esce per infortunio, speriamo nulla di grave.si perde Le Bihan sulla rete che accorcia le distanze, non entra in gara.tanto fiato, mette grinta quando le compagne sembrano essere uscite dalla partita.- forse meglio chiamarla Cangoals come la regia internazionale. Non impeccabile, un primo tempo opaco ma poi è lei ancora una volta a sbloccarla. Indispensabile.brava nell'imbucare in profondità per Bonansea.Capocannoniere in solitaria di questa Serie A, ma neanche lei basta ad evitare il pareggio.fa a sportellate con la difesa biancoceleste ma non è incisiva.le azioni pericolose passano sempre dai suoi piedi. Peccato per l'occasione fallita che visto il risultato finale pesa. Confeziona l'assist al bacio per Cantore ma c'è un pizzico di rammarico.vuole provarci, si fa anticipare e perde palla sulla rete di Visentin. Brava però a riportare la Juventus in avanti quando serve.si mette in difficoltà da solo con i cambi, ma alla fine è Bonansea a riportare la luce e tira un sospiro di sollievo.





