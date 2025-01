Juventus Women-Lazio, Canzi: 'Mai stati dominati così, neanche in Champions'

Getty Images

Juventus Women-Lazio, le parole di Canzi

La Juventus Women perde 2-3 contro la Lazio, rimontando solo parzialmente lo svantaggio di tre reti maturato fino al minuto 79. L'autogol di D'Auria e la rete di Kullberg hanno regalato le semifinali alle bianconere, ma la prestazione è stata tutt'altro che brillante. Lo conferma anche l'allenatore Max Canzi in conferenza stampa, decisamente insoddisfatto della gara messa in atto dalla Juve, definita da lui stesso la peggiore dell'anno.'Difficile commentare una prestazione di questo genere,. Di positivo credo si possa tenere splpo la qualificazione, e il fatto di aver lottato fino alla fine. Abbiamo perso meritatamente,, forse neanche in Champions abbiamo subìto così tanto. Evidentemente le scelte che ho fatto non hanno pagato. Dobbiamo fermarci e riflettere, perché in questo modo non andiamo lontano'.

‘Dopo il gol del 3-0 non riuscivo a fare i cambi perché loro hanno tenuto il pallone per 4 minuti. Noi abbiamo fatto tanto quest’anno perché siamo andati forte, se andiamo piano non siamo forti come possiamo essere, non possiamo permetterci di andare così’.‘Non credo che la sua situazione abbia influito, le ragazze già sapevano e la questione era chiara, e soprattutto è una situazione che capita nel calcio. Ha dipeso dal fatto che molte giocatrici hanno giocato male, semplicissimo’.‘I cambi sono fondamentali, da quando ne abbiamo 5 dobbiamo sfruttarlo. Se andiamo a vedere, a parte Gallo che ha fatto un’ottima gara e non è stata travolta dalla pochezza che abbiamo mostrato in campo, ho fatto giocare le giocatrici che non sono scese in campo nell’altra partita. I cambi sono sempre previsti e ho sempre detto di avere una grande rosa a disposizione. I cambi li ho fatti anche nella speranza di recuperare, perché eravamo sotto 3-0 e abbiamo messo l’artiglieria che avevamo. Potevo metterle prima, certo, ma come ho sempre detto c’erano tante giocatrici che hanno fatto bene in altre partite, molte anche in Champions. I cambi hanno sicuramente cambiato la partita'.