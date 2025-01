Juventus Women-Inter, 2-0 le PAGELLE: è la notte di Cristiana Girelli, tra storia e realtà. Cantore delizia

Getty Images



Juventus Women-Inter, le pagelle

La Juventus Women ospita l'Inter allo stadio Pozzo di Biella per un match chiave da cui ne esce con i tre punti. A segno nel primo tempo Sofia Cantore e Cristiana Girelli. Con questa vittoria le bianconere si portano a sette punti di vantaggio sull'Inter prima inseguitrice. Queste le nostre pagelle:salva il risultato sul 2-0 prima su Polli e poi su Bugeja con grande coraggio.un primo tempo con qualche difficoltà nel contenere Wullaert. Nella ripresa lentamente cresce con il passare dei minuti.

- una sfida difficile quella con una certa Lina Magull da cui ne esce vincitrice in tranquillità.prima da titolare con la Juventus Women, difficoltà di ambientamento? Apparentemente zero. Una buona gara.la miglior condizione, quella vista a inizio stagione, è ancora decisamente lontana. Sbaglia troppo ma nel complesso se la cava.meglio che contro la Roma, ma fatica.in difficoltà nella marcatura su Tomaselli nella prima frazione. Nella ripresa migliora leggermente ma il diamante non brilla.non brilla, anzi, si divora una bella occasione. Non la sua miglior gara.si divora una grande occasione, togliendo anche palla a Beccari. La condizione ottimale è lontana.torna in un ruolo più avanzato e forse è la ventata di aria fresca che le serviva. Finalmente.festeggia il rinnovo nel migliore dei modi: con un goal, ancora uno.S.V.200 presenze, storia ma soprattutto cuore e appartenenza. Un assist, un goal e un colpo al volto subito da Milinkovic che le costa l'intervento dello staff medico. Devastante e decisiva quando chiamata in causa.- ma in che condizione fisica strepitosa è? Corre, dribbla e incanta.sorprende tutti con le scelte di formazione, forse anche l'Inter. Una vittoria che pesa, e tanto. L'aria fresca che serviva.





