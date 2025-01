AFP via Getty Images



Juventus Women-Inter, la cronaca

calcio di inizio alle ore 18.30

Juventus Women-Inter, le formazioni ufficiali

Juventus Women-Inter, dove vedere la gara

Derby d'Italia a Biella, una di quelle partite dal fascino speciale. La Juventus Women ospita l'Inter per una gara fondamentale. L'obiettivo sono i tre punti dopo la brutta sconfitta rimediata una settimana fa al Tre Fontane per mano della Roma di Alessandro Spugna. Oggi a Biella arriva l'Inter di Gian Piero Piovani, prima inseguitrice della squadra di Max Canzi in classifica con solo quattro punti meno della Juventus. Tutto aperto ma tre punti che potrebbero rivelarsi fondamentali in ottica Scudetto.La sfida sarà visibile in diretta gratuita su Rai Sport e in streaming su Rai Play, inoltre anche come di consueto sulla piattaforma Dazn.