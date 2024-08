Juventus Women, le prime idee di Max Canzi

Juventus Women, contro il Servette il primo appuntamento

. Questa sembra essere la parola d’ordine del nuovo allenatore bianconero Massimilianodopo i primi giorni di allenamento al JTC di Vinovo. Un mix di corsa sul campo ed allenamenti in palestra, sedute doppie quotidiane per arrivare al meglio alla nuova stagione. Quello che emerge però sembra essere l’entusiasmo (no, non quello di cui tanto parlava Milena Bertolini).Canzi come aveva dichiarato in conferenza vuole intensità e la richiede anche in allenamento. Prova ilil suo modulo preferito, punta sule sull’uno contro uno. Infatti avranno un ruolo chiave gli esterni all’interno del suo gioco, a cui sta già chiedendo un gran lavoro. Nel frattempo però prosegue l’ambientamento delle nuove arrivate: da Hannache sta diventando piano piano padrona del centrocampo accanto ad Arianna Caruso a Amelieche si sta prendendo sulle spalle il peso dell’attacco e chi la osserva nel quotidiano si rivela colpito dalle sue doti. Come dimenticare però Alisha? Sui social appare spesso sorridente in compagnia delle compagne: da Martina Rosucci a Sofia Cantore e Chiara Beccari e si sta integrando nel gruppo squadra allenamento dopo allenamento mettendosi sempre a disposizione delle compagne.Domani alle 18 a Montjovet in Valle d’Aosta il primo appuntamento aperto al pubblico per vedere all’opera la nuova Juventus Women, gara visibile in diretta sul canale YouTube della Juventus e biglietti già in vendita. Sarà la prima vera occasione di vedere le prime idee di Max Canzi dal vivo ma certamente sembra esserci grande curiosità.





