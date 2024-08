Infortunio Barbara Bonansea, i tempi di recupero

Brutte notizie in casaWomen. L'attaccante Barbarasi era fermata dopo un'ora di gioco nel corso dell'amichevole contro il Bayern Monaco a causa di un infortunio muscolare. Nella giornata di ieri ha svolto gli esami strumentali presso il JMedical che hanno evidenziato una lesione di grado moderato del bicipite femorale della coscia destra. Come riferisce il sito ufficiale della Juventus.I tempi di recupero stimati per il rientro in gruppo della numero 11 della Juventus Women sono di circa un mese.