La, impegnata oggi alle 12.30 contro il Napoli, non potrà contare sull'apporto di. Durante la pausa, la numero 3 bianconera ha rimediato una lesione di grado moderato al bicipite femorale della coscia sinistra e sarà quindi costretta allo stop forzato prima di poter tornare a disposizione di Canzi.All'assenza di Gama si aggiunge anche quella di, che ha rimediato una contusione con la maglia della Nazionale, e che in via precauzionale non verrà impiegata contro il Napoli nonostante le sue condizioni non destino preoccupazione.